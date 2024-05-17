8 yaşındaki kızı için canlı yayında skandal ifadeler kullanmıştı. O anne için karar verildi

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
8 yaşındaki kızı için canlı yayında skandal ifadeler kullanmıştı. O anne için karar verildi
Kayseri'de sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında 8 yaşındaki kızı için müstehcen ifadeler kullanan anne, canlı yayın sürerken polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. Kadın hakkında karar verildi.

Kayseri’nin Talas ilçesinde dün S.G. adlı kadın kendi sosyal medya hesabından açtığı yayında, 8 yaşında olan kız çocuğu hakkında ağza alınmayacak çirkin sözler sarf etmişti. Kadın, açtığı canlı yayın bitmeden polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Talas ilçesinde sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullanan S.G., ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla canlı yayın yaptığı esnada gözaltına alındı.

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EŞİYLE BOŞANMIŞ

Yapılan araştırmalarda, S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDI

'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan hakkında soruşturma başlatılan S.G., bugün emniyetteki işlemlerinin sona ermesinden sonra serbest bırakıldı.

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