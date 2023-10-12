8 yıl boyunca taşımalı şekilde okudu. Okuduğu okulda usta oldu. Azmin zaferi

Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a taşımalı eğitim sistemi ile yıllarca gidip, gelen Hebun Benzigül , aşçılık alanında usta öğretici olup, mezun olduğu liseye atandı.

KAYNAK: DHA
8 yıl boyunca taşımalı şekilde okudu. Okuduğu okulda usta oldu. Azmin zaferi

Siverek ilçesine bağlı kırsal Kuzucu Mahallesi'nde oturan Hebun Benzigül, taşımalı eğitim sistemi ile hem ortaokulu hem liseyi Diyarbakır'da okudu.

1.jpeg

Hafta sonları ve tatillerde tarım işçisi olan annesine yardım eden Benzigül, geçen yıl Kayapınar 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Daha sonra sınava girip, aşçılık alanında usta öğreticilik belgesini alan Benzigül, mezun olduğu lisede usta öğretici olarak işe başladı.

2.jpeg

Taşımalı eğitim sistemi ile okuyan 135 bine yakın öğrenciye yemek yapan Benzigül, özellikle kırsaldaki kız çocuklarına 'Okuyun' çağrısı yaptı.

3.jpeg

“BU İŞİ YAPAMAM DEMEYİN PEŞİNDEN GİDİN”

Hebun Benzigül, "İstediklerinin peşinden gitsinler, hiçbir zaman bırakmasınlar.

'Ben yapamam' veya 'Bu olmaz' demesinler. Hiç kimseyi kendilerinden üstün görmesinler.

8.jpeg

Bu işi çok severek yapıyorum. İstiyorum ki onlar da istediklerini yapsınlar" dedi. 8 yıldır Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a eğitim için gidip, geldiğini belirten Benzigül, "Taşımalı olarak gidip, geliyordum.

5.jpeg

8 yıl oldu. Ortaokuldan beri böyle gidip, geliyorum. Sınav vardı, girdim, kazandım.

Usta öğretici olarak buraya atandım, görevime başladım. Bu okulda okudum. Okulumu çok seviyordum, bırakamadım" diye konuştu.

7.jpeg

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hasat başladı bahçeleri komandolar koruyor. Termal kameralar kuruldu zırhlı araçlar kol geziyor Ekonomi
Hasat başladı bahçeleri komandolar koruyor. Termal kameralar kuruldu zırhlı araçlar kol geziyor
Rafet El Roman havuz başında takipçilerine şiir okudu Magazin
Rafet El Roman havuz başında takipçilerine şiir okudu
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Mahkemeden emsal tazminat kararı Gündem
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Mahkemeden emsal tazminat kararı
Yüksek rakımda üretiliyor kızgın güneş tatlandırıyor. Tarlada kilosu 10 TL markette 32 TL Gündem
Yüksek rakımda üretiliyor kızgın güneş tatlandırıyor. Tarlada kilosu 10 TL markette 32 TL
Atın ölümü arpadan olsun atasözü ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Atın ölümü arpadan olsun atasözü ne anlama gelir?
Refah sınır kapısı yeniden açıldı Dünya
Refah sınır kapısı yeniden açıldı
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu? Siyaset
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?