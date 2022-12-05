8 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak" suçlarından 8 yıl 17 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın ilçede olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.