8 yıl sonra ekrana veda ettiler. Kongar ile Yanardağ son kez buluştu

Tele 1 ekranlarında 2017’den bu yana yayınlanan ve Prof. Dr. Emre Kongar ile Dr. Merdan Yanardağ’ın birlikte sunduğu “18 Dakika” programı veda etti.

Programda sekiz yıl boyunca Türkiye ve dünya gündemin ele alındı.

Cumhuriyet Vakfı Başkanvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Emre Kongar, veda açıklamasında, “8 yıldır dünyayı ve Türkiye'yi gerçeklerden kopmadan yorumlamaya çalıştık. TELE 1 de bunu ispat etti. Oldukça sevildik ve bunu hissettik” dedi. Kongar ise vedasında şunları söyledi:

"8 yıldır dünyayı ve Türkiye'yi gerçeklerden kopmadan yorumlamaya çalıştık. TELE 1 de bunu ispat etti. Aslında beklenen büyük bir başarı elde etti. Çok yol katettik bu programda oldukça da sevildik ve bunu da gördük hissettik sizlerden. Şİmdi ise son program. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ ise izleyicilere şöyle veda etti: Biz Tele1 2016 Ekim ayında yayına başladı. Bir Kültür Türk adıyla yayına başlamıştık o zaman devraldığımız televizyonun adı buydu. 2016'nın Ekim ayında kritik bir aydı zaten . O yaz bir darbe girişimi olmuş, bizim ABC gazetesi vardı, internet sitemiz yani orada olayları duyurup yorumlayıp tartışıyorduk. Bir yandan da Tele1'in kuruluş çalışmalarını sürdürüyorduk. Sonra biz RTÜK'e başvuruda bulunduk ki tescilli bir logomuz vardı TELE 1 logomuzu aldık. Emre Hoca da bize 2017 9 Ocak'da katıldı ve ilk programda Amerika'daydı. TELE 1'in bugüne gelmesinde kurumsallaşmasında, duyurulmasında Sayın Emre Kongar'ın çok büyük katkıları var. Her program gibi yani, her programın her kurumun kuruluşun bir başlangıcı bir geliştiği dönem ve bir de sonlandığı bir dönem oluyor. Emre Hoca'ya ben burada bütün seyircilerimiz ve Tele1 adına çok çok teşekkür ediyorum."