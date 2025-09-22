8 yıllık evliliğini bitirmişti! Anıl Altan sarışın güzelle fena yakalandı

Düzenleme:
Kendisi gibi oyuncu Pelin Akil’den boşanan Anıl Altan, Bebek’te önce bir markette ardından da bir mekânda bir kadınla kameralara yakalandı.

Arka Sıradakiler dizisinin setinde başlayan aşk ikiz kızları Alin ile Lina’yı kucaklarına alarak tamamlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda çiftin 8 yıllık evliliği resmen sona ermişti.

yh-001.webp

SARIŞIN GÜZELLE YAKALANDI

Ayrılığın ardından Anıl Altan, yeniden özel hayatıyla gündeme geldi. Gossippasta hesabının paylaştığı görüntülerde Altan’ın bir mekânda bir kadınla eğlendiği görüldü.

9ii9.webp

İDDALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Paylaşıma gelen geri dönüşlerde mekandaki kadının Tilbe Çakır olduğu iddia edildi.

İddialar bununla da sınırlı kalmadı; bir başka takipçi ise “Geçen hafta ikisini Bebek’te bir markette gördüm” diyerek dikkat çekti. Anıl Altan’ın görüntülendiği kişinin gerçekten Tilbe Çakır olup olmadığı ve aralarındaki ilişkinin boyutu henüz netlik kazanmadı. Oyuncu, çıkan iddialar hakkında şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

l.webp

o-001.webp

