8 yıllık evliliğini bitirmişti! Bülent Şakrak yine aşık oldu

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile evliliklerindeki sorunları çözmek için bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalıştılar. Bülent Şakrak ile Düvenci’nin 8 yıllık ilişkisi 2023 yılında sonlanmıştı.

KENDİSİNDEN 22 YAŞ KÜÇÜK BURCU KİRMANLA AŞK YAŞAMIŞTI

Boşanmanın hemen ardından Bülent Şakrak dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Esra Akpınar ile de yollarını ayıran Şakrak, bu kez de kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin bu ilişkisi de uzun sürmemiş sessiz sedasız bitmişti.

KALBİNİ TASARIMCIYA KAPTIRDI

Habertürk'te yer alan habere göre, Bülent Şakrak gönlünü bu kez de Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. 31 yaşında olan Duygu Arabacıoğlu'nun ayakkabı tasarımcısı olduğu ve Şakrak'la yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı öğrenildi.