8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Pelin Akil bakın kiminle aşk yaşıyor? Magazin gündemine bomba gibi düştü

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ünlü oyuncu Pelin Akil kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan’dan resmen boşandı. 8 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından Anıl Altan geçtiğimiz gün sarışın bir güzelle yakalanırken Pelin Akil için bomba bir iddia gündeme geldi. Güzel oyuncu bakın kiminle aşk yaşıyormuş.

Kulislerde ayrılık boşanma haberleri gezerken, Pelin Akil 8 yıllık evliliğinin bittiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var."

uu.jpg

Anıl Altan ise, "Pelin gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili çok detaya girmek istemiyorum. Ayrılma nedeni bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor. Aşka kapalı değilim. Kısmet" diyerek sorulara cevap vermişti.

u.webp

Geçtiğimiz gün Altan, bir mekanda sarışın güzelle yakalanmış yakın tavırları ise dikkatlerden kaçmamıştı. Güzelin tasarımcı Tilbe Çakır olduğu ise öne sürülmüştü.

y.jpg

SAMİMİ ŞEKİLDE GÖZLERİYLE GÖRDÜ”

Sabah’tan Bülent Canurt Pelin Akil’in ise menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığını bir arkadaşının söylediğini iddia etti.

Cankurt köşe yazısında "Sözüne güvendiğim bir arkadaşım, Akil'in, menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığını söyledi. Hatta onları, sanatçımenajer ilişkisini aşan çok samimi şekilde gözleriyle gördüğünü de ekledi” dedi.

0x0-menajeri-ile-ask-yasiyor-1758813636798.webp

