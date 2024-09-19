80 adet zehirli varili bulundu. AFAD ekipleri harekete geçti

AFAD ekiplerinin incelemesi sonucu ise varillerin zehirli olduğu ve beklemeden kaynaklı metan gazı oluştuğu belirlendi. Varilleri koyduğu belirlenen E.Y.'ye ise 90 bin lira para cezası kesildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde hurdacıların bulunduğu bölgede devriye gezen Osmangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, içinde zehirli etil kloroformat maddesi bulunan yaklaşık 80 varili fark etti. Zabıta memurlarının ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesindeki Kimyasal, Biyolojik, Radrayojik Nükleer Tehditler (AFAD KBRN) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen KBRN ekibinin çalışmalarında kapaklarının açık olması nedeniyle etil kloroformat maddesinin etkisini kaybettiği ancak, yapılan ölçümlerde metan gazı meydana geldiğini belirlendi.

Belediye ekiplerinin araştırmaları sonucu varilleri geri dönüşüm işi yapan E.Y.'nin bıraktığı belirlendi. Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından E.Y.'ye 90 bin TL ceza kesildi.