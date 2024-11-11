80 dev şirket iflas etti: Krize daha fazla dayanamadı

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Frankonya bölgesinde köklü bir aile işletmesi olarak bilinen mobilya firması Schardt, son dönemde talep düşüşü nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

AZALAN TALEP İFLAS KARARINI GETİRDİ

Çocuk mobilyaları üretimiyle ünlü Mitwitz kasabasındaki Schardt, azalan müşteri ilgisi nedeniyle büyük zorluklar yaşamaya başladı. Fränkischer Tag gazetesine göre, şirket yöneticileri Barbara ve Philipp Schardt, piyasa koşullarının getirdiği olumsuzluklar doğrultusunda iflas kararı almak zorunda kaldı.

"PAZAR ŞARTLARI FİRMAMIZI OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Philipp Schardt, yaptığı açıklamada "Kalitemizi korumaya önem verdik, ancak son yıllarda piyasa koşulları firmamızı zorlayıcı hale geldi" dedi. Schardt, birçok tüketicinin harcamalarını ertelemesinin yanı sıra düşen doğum oranları ve artan üretim ile enerji maliyetlerinin işletmeyi ciddi anlamda zorladığını belirtti.

KRİZDEN ÇIKMA ÇABALARI SÜRÜYOR

Zorlu süreçle başa çıkmaya çalışan Schardt, mali yapısını güçlendirmek için bazı adımlar attı. Yaz aylarında, Thüringen eyaletindeki Böhlen’deki ikinci üretim tesisini kapatarak, üretimi Mitwitz’teki ana merkeze taşımaya karar verdi. Bu hamle ile maliyetlerin düşürülmesi ve firmanın yeniden istikrara kavuşması hedefleniyor.

İFLAS DESTEĞİNDEN YARARLANIYOR

1936 yılında Georg Schardt tarafından kurulan ve bugün 50 kişiye istihdam sağlayan Schardt, Federal İş Ajansı’ndan iflas desteği alıyor. 2022’de QVM Privatkapital GmbH tarafından çoğunluk hisseleri devralınmış olmasına rağmen, şirket yönetimi hala Georg Schardt’ın torunları tarafından sürdürülüyor.