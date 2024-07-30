80 hektar ormanın küle döndüğü yangının sebebi belli oldu. Yazıklar olsun

Düzenleme: Kaynak: DHA
80 hektar ormanın küle döndüğü yangının sebebi belli oldu. Yazıklar olsun

Kahramanmaraş'ta 80 hektar ormanın küle döndüğü yangının sebebi duyanlara 'yazıklar olsun' dedirtecek türdendi. Piknikçilerin şakalaşırken attığı torpilin kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktığı aktarıldı. Torpili atan M.S. (20) tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisinde bulunan ormanda 28 Temmuz Pazar günü saat 13.30 sıralarında yangın başladı.

Yangın, 200 personelden oluşan ekipler, 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçağın 18 saat süren yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

YANGININ NEDENİ ŞAKALAŞMAYMIŞ

Pazartesi sabahı saat 07.30'da tamamen söndürülen yangında 80 hektar ormanlık alanın yandığı bildirildi. Yangının nedenini belirlemek amacıyla başlatılan incelemelerde, olayın M.S. isimli bir kişinin şakalaşırken torpil atması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

M.S., arkadaşları O.K., M.E.K. ve A.B. ile piknik yaptığı sırada torpilin patlaması sonucu kuru otların tutuşması ile yangının başladığı belirlendi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.S., suçunu kabul ederek tutuklandı.

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