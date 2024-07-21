80 yaşında ama tarlada gençlere taş çıkartıyor

Vahittin Ciğerci, yaşına rağmen her gün tarlada çalışarak geçimini sağlıyor ve sağlıklı kalmanın sırrının hareket etmek olduğunu belirtiyor. Çalışmadığı zaman kendini huzursuz hissettiğini ifade eden Ciğerci, "Ben 80 yaşındayım ama çalışmadan duramıyorum. Tarlama karpuz, kabak ektim. Sürekli sulayıp çapalıyorum. Maalesef günümüzde bunu gençler yapmıyor. Gençlere örnek olmamız lazım. Çalışarak sağlıklı kalıyor ve kimseye muhtaç olmuyorum" dedi.

Ciğerci, çalışmanın sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal sağlığa da fayda sağladığını vurguladı. "Çalıştığım zamanlar daha mutlu ve sağlıklı hissediyorum. Ne kadar çalışırsam kendimi o kadar iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

"HAREKET EDİN, SAĞLIKLI KALIN"

Gençlerin sürekli "bacağım, belim ağrıyor" diye şikayet ettiğini belirten Ciğerci, bunun nedeninin hareketsizlik olduğunu söyledi. Gençlere daha aktif olmalarını ve çalışarak sağlıklı kalmalarını tavsiye eden Ciğerci, "Sürekli oturmakla ve 'hazır alırım' demekle olmuyor. Çalışarak daha sağlıklı olursunuz. Benim bünyemin sürekli olarak çalışmaya ihtiyacı var" dedi.

Vahittin Ciğerci, yaşam enerjisi ve çalışma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor. Gençlere de harekete geçmeleri ve çalışmanın değerini anlamaları için ilham veriyor. Bu sayede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmenin mümkün olduğunu gösteriyor.