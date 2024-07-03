80 yaşında her gün sokağını kendi süpürüyor

Kaynak: İHA
80 yaşında her gün sokağını kendi süpürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Mehmet Ali Yördem, her gün evinin önünü ve bulunduğu sokağı temizleyerek mahalle sakinlerine örnek oluyor. Yördem, 7 çocuk babası olarak, çevresine olan duyarlılığı ile dikkat çekiyor.

Yördem, "Mahallenin en yaşlısıyım. Mahallemin temiz olmasını istiyorum, o yüzden de insanları temizliğe davet ediyorum," diyerek çevre temizliği konusundaki hassasiyetini dile getiriyor. Günlük rutinlerinin bir parçası olarak, sabah kalktığında ekmek almaya giderken yollarda gördüğü çöpleri topladığını belirten Yördem, "Yollarda çöp görsem onu mutlaka alır atarım," diyor.

Mahalle sakinlerini de temizliğe teşvik eden Yördem, "Sabahleyin kalkarım. Ekmeğe giderim. Ekmeğe giderken bile yollarda bir çöp görsem onu mutlaka alır atarım çöp kutusuna. Ben örnek olmak istiyorum. Mahallede çöp gördüğüm zaman komşuları da uyarıyorum, temiz tutmaları konusunda. Onlar temizlerken ben de onlara yardımcı oluyorum," ifadelerini kullanıyor.

Yördem'in bu örnek davranışı, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılanırken, genç nesillere de çevre bilincini aşılamada önemli bir rol oynuyor. Mahallesinde "temizlik elçisi" olarak tanınan Yördem, çevreye duyarlılığın önemini vurgulayarak, herkesin bu konuda daha bilinçli olmasını ve ortak yaşam alanlarını temiz tutmasını amaçlıyor.

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