80 yaşındaki adamın kullandığı bisiklete araç çarptı! Kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
80 yaşındaki adamın kullandığı bisiklete araç çarptı! Kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Yusuf Sülüncü (80), kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde D-140 kara yolunun Bedilkazancı sapağında meydana geldi. Z.S.Ü. (21) plakası öğrenilemeyen otomobiliyle Adapazarı yönünde ilerlerken bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Sülüncü’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sülüncü, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1-004.jpg

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yusuf Sülüncü, bugün yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Z.S.Ü. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
AB'den Trump’a karşı Meksika ticaret hamlesi
AB'den Trump’a karşı Meksika ticaret hamlesi
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi
Batı'nın Çin'in İpek Demiryolu Üzerindeki İkilemi
Batı'nın Çin'in İpek Demiryolu Üzerindeki İkilemi
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı
Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı