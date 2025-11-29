Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘ekonomik beklentilerimiz iyi yönde’ sözü, asgari ücretli ve emekli vatandaşların yaşadığı zorluklar karşısında adeta havada kalıyor.

En düşük emekli maaşının 16.881 lira olması, asgari ücretin ise 22.104 TL olması, iki kesimi de adeta yiyecek ekmek bulamaz hale getirdi.

80 YAŞINDAKİ EMEKLİ İŞ ARIYOR

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası'nın Okmeydanı'nda gerçekleştirdiği eylemde açıklamalarda bulunan 80 yaşındaki bir emekli, bu yaşta geçim zorluğu yaşadığını belirterek iş aradığını söyledi.

22-23 bin lira emekli maaşı aldığını belirten emekli bir yurttaş, ‘Geçinemiyorum. Bu aylıkla geçinen diyen var mı? Yok. Ne olacak böyle? 80 yaşındayım iş bulsam çalışırım. Bize göre iş yok’ sözlerini sarf etti.

Bir senedir kanser tedavisi gördüğünü belirten başka bir emekli yurttaş Necdet Altınok ise yetkililere seslenerek, 10 sene önce işi bıraktığını, işitme cihazının ücretini kendisinin ödediğini söyledi.

Altınok, ‘İşitme cihazımı kendim ödüyorum. Milletvekili ödemiyor. Bu ayrımcılık nedir? Anayasa istiyorlar. Neyin anayasasını istiyorsunuz? Her şey elinizde. Milletvekiline tanıdığınız opsiyonu vatandaşa da tanımak zorundasınız. Şu an ben işitme cihazı alacağım. Kara kara düşünüyorum. Çünkü ben bunu cebimden alacağım’ sözlerini sarf etti.