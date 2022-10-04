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80 yaşındaki kadın şiddet uygulayan 85 yaşındaki kocasını bastonla öldürdü

 İzmir'in Seferihisar ilçesinde 80 yaşındaki kadın, kendisine şiddet uygulayan 85 yaşındaki kocasının kafasına bastonuyla vurarak öldürdü.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 20:48
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80 yaşındaki kadın şiddet uygulayan 85 yaşındaki kocasını bastonla öldürdü

80 yaşındaki kadın şiddet uygulayan 85 yaşındaki kocasını bastonla öldürdü
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İHA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı yaşlı kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay 27 Eylül günü Seferihisar Doğanbey'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir gece önce çıkan tartışmanın devam etmesi üzerine Fahri Aykaç (85), eşi M.A.(80) ile yeniden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, elindeki baston ile karısı M.A.'yı darbetmeye başladı. Boğuşma esnasında da M.A., Fahri Aykaç'ın elindeki bastonu alarak kocasının kafasına vurdu. Yaşlı adam evin salonunda yere yığılırken durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fahri Aykaç'ın hayatını kaybettiği belirlenirken cinayet şüphelisi kadın gözaltına alındı.

Kavganın yaşandığı evde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaparken, yaşlı adamın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Fahri Aykaç'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra defnedildi.

Adli kontrol ile serbest

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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