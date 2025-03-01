80 yıllık dev şirket iflas etti. 2 bin 500 kişi bayrama işsiz girecek

Amerika Birleşik Devletleri merkezli 80 yıllık kumaş ve el sanatları perakendecisi Joann, finansal sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulunarak 500 mağazasını kapatma kararı aldı. Ramazan Bayramı'na kadar mağazaların tamamının kapatılması planlanırken, yaklaşık 2 bin 500 çalışanın işsiz kalacağı bildirildi.

Hudson, Ohio merkezli şirket, Ocak ayında bir yıl içinde ikinci kez Bölüm 11 iflas başvurusu yapmıştı. Pandemi sonrası artan maliyetler, stok problemleri ve azalan tüketici talebi, Joann’ın toparlanmasını zorlaştırdı. Bu süreçte tüm mağazalarını açık tutma sözü verse de, ekonomik baskılar nedeniyle karar değiştirildi.

Şirket, Mart 2024’te yeniden yapılandırma sürecine girmiş, ancak borç yükü ve operasyonel zorluklar nedeniyle başarılı olamamıştı. Bu ay yapılan açıklamada, finansal hizmetler şirketi GA Group’un, Joann’ın tüm varlıklarını satın almak için en yüksek teklifi verdiği belirtildi.

Anlaşma kapsamında Joann, mağazalarında tasfiye satışlarına başlayacak. Şirketin web sitesi ve mobil uygulaması ise kapanış sürecinde bir süre daha aktif kalacak. Joann, kapanış tarihleri ve satış detayları hakkında müşterilerini bilgilendireceğini duyurdu.

Yönetim kurulu yaptığı açıklamada, "Şirketi ayakta tutmak için tüm çabayı gösterdik. Şimdi, çalışanlarımız ve müşterilerimiz üzerindeki etkiyi en aza indirmek için düzenli bir kapanış süreci yürütmeye odaklandık" ifadelerine yer verdi.