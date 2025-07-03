80 yıllık dev şirket iflas etti. Türkiye'de de ürünleri talep görüyordu

Almanya’nın Bad Kreuznach kentinde 1945’ten beri faaliyet gösteren gözlük toptancısı Wagner + Kühner, mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin ürünleri, Türkiye’de optisyenler ve tüketiciler arasında yoğun ilgi görüyor.
Özellikle gurbetçilerin hediye olarak Türkiye’ye getirdiği gözlükler, markanın bilinirliğini artırıyor. Ancak küresel ekonomik krizler, jeopolitik belirsizlikler ve hissedarın ciddi hastalığı, şirketi zora soktu.
2025’in ilk yarısında gözlük sektöründe talep daralması yaşandı. Küresel ekonomik belirsizlikler ve tüketici harcamalarındaki kısıtlamalar, Wagner + Kühner’in gelirlerini olumsuz etkiledi. Buna ek olarak, şirket hissedarının sağlık sorunları, yönetimde aksaklıklara yol açtı.
Bu faktörler, firmanın mali yapısını sürdürülemez hale getirdi ve 25 Haziran 2025’te Bad Kreuznach Yerel Mahkemesi’ne iflas başvurusu yapıldı.
İflas sürecine rağmen Wagner + Kühner, müşterilerine kesintisiz hizmet sunmayı planlıyor. Geçici iflas yöneticisi Jens Lieser, şirketin ticari faaliyetlerini sürdüreceğini ve mevcut siparişlerin karşılanacağını belirtti.
Bu adım, özellikle Almanya’daki küçük ve orta ölçekli optisyenlik işletmelerinin tedarik zincirini güvence altına alıyor. 1945 yılında kurulan Wagner + Kühner, Almanya’nın önde gelen gözlük tedarikçilerinden biri olarak tanınıyor.
HEAD, MORE & MORE, s.Oliver, INVU gibi lisanslı markaların yanı sıra SUNfit4you, DEEJAYS, Emil K. gibi kendi markalarını da pazarlıyor. 67 kişilik uzman ekibiyle, düzeltici gözlük ve güneş gözlüğü sektöründe sağlam bir konuma sahip.
Bad Kreuznach Yerel Mahkemesi, Lieser Rechtsanwälte’den Jens Lieser’i geçici iflas yöneticisi olarak atadı. Lieser, şirketin güçlü bir pazar konumu, uygulanabilir iş modeli ve motive bir ekibe sahip olduğunu vurguladı. Hedef, bir yatırımcıyla anlaşarak şirketi uzun vadede istikrara kavuşturmak.
Wagner + Kühner’in ürünleri, Türkiye’de hem bireysel tüketiciler hem de optisyenler tarafından tercih ediliyor. Gurbetçilerin Türkiye’ye hediye olarak getirdiği gözlükler, markanın ülkede popülerliğini artırıyor.