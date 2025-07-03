80 yıllık dev şirket iflas etti. Türkiye'de de ürünleri talep görüyordu

HEAD, MORE & MORE, s.Oliver, INVU gibi lisanslı markaların yanı sıra SUNfit4you, DEEJAYS, Emil K. gibi kendi markalarını da pazarlıyor. 67 kişilik uzman ekibiyle, düzeltici gözlük ve güneş gözlüğü sektöründe sağlam bir konuma sahip.