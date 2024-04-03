800 bin liraya süper lüks araç. Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

TİGGO 4 PRO'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutları: 4318 mm uzunluk, 1830 mm genişlik ve 1670 mm yükseklik.

Aks Aralığı ve Yerden Yükseklik: Aks aralığı 2630 mm, yerden yüksekliği 185 mm.

Motor ve Performans: 1.5 litrelik turbo benzinli motor, 150 beygir güç ve 210 Nm tork.

Şanzıman: 9 ileri vitesli CVT şanzıman.

Paket Seçenekleri: 4 farklı paket seçeneği; Urban, Comfort, Edit ve Elite SE.

Direksiyon ve Vites: 4 kollu direksiyon ve şık, minimal vites tasarımı.

Teknoloji ve Konfor: Anahtarsız giriş çalıştırma sistemi, 17 inçlik alaşım jantlar, ambiyans aydınlatma, LED far ve stoplar.

Multimedya ve Gösterge Paneli: 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik multimedya ekranı.