800 bin liraya süper lüks araç. Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

800 bin liraya süper lüks araç. Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
Kaynak: HalkTv
Otomobil fiyatlarının tavan yaptı. Chery, bir modelini Haziran ayının ortalarında satışa sunmaya hazırlanırken Tiggo 4 Pro, 800 bin lira ile 900 bin lira arasındaki fiyat etiketiyle satılacak.
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800 bin liraya süper lüks araç. Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu 1

Chery'nin merakla beklenen Tiggo 4 Pro modeli yüksek donanım seviyesi ve modern teknoloji özellikleriyle, kullanıcısının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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800 bin liraya süper lüks araç. Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu 2

Yeni model, hem kalite hem de fiyat açısından yeni bir dönemin habercisi olarak tanımlandı.

Aracın 800 bin liradan başlayan fiyatıyla, segmentindeki diğer araçlarla kıyaslandığında rakipsiz bir konumda yer alacağı belirtildi.

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800 bin liraya süper lüks araç. Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu 3

900 bin liraya satılacak olan üst paket ise sunduğu lüks donanıma sahip olacak.

Chery Tiggo 4 Pro'nun Türkiye piyasasına girerek, teknolojiyi ve konforu bir SUV araçta toplamış olacak.

Tiggo 4 Pro'nun, ülkemizde otomobil satın almayı planlayanlar için yeni ve cazip bir seçenek olarak çıkacağı belirtiliyor.

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800 bin liraya süper lüks araç. Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu 4

Chery Türkiye'de otomobil piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ederken, otomobil alıcıları için heyecan verici bir alternatif sundu.

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800 bin liraya süper lüks araç. Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu 5

TİGGO 4 PRO'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutları: 4318 mm uzunluk, 1830 mm genişlik ve 1670 mm yükseklik.
Aks Aralığı ve Yerden Yükseklik: Aks aralığı 2630 mm, yerden yüksekliği 185 mm.
Motor ve Performans: 1.5 litrelik turbo benzinli motor, 150 beygir güç ve 210 Nm tork.
Şanzıman: 9 ileri vitesli CVT şanzıman.
Paket Seçenekleri: 4 farklı paket seçeneği; Urban, Comfort, Edit ve Elite SE.
Direksiyon ve Vites: 4 kollu direksiyon ve şık, minimal vites tasarımı.
Teknoloji ve Konfor: Anahtarsız giriş çalıştırma sistemi, 17 inçlik alaşım jantlar, ambiyans aydınlatma, LED far ve stoplar.
Multimedya ve Gösterge Paneli: 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik multimedya ekranı.

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800 bin liraya süper lüks araç. Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu 6

TİGGO 4 PRO NE KADAR OLACAK

Başlangıç Fiyatı: Tahmini olarak 800.000 TL civarında.

Üst Paketler: 1.100.000 – 1.200.000 TL bandında olabilir.

Aracın tam olarak satışa sunulacağı tarihe ve piyasa koşullarına göre değişebillir.

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