80'inci Yunus Nadi Ödülleri sahiplerine kavuştu

Yunus Nadi Ödülleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında ikinci kez Muğla'da sahiplerine verildi.

Ödül törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın yan sıra Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Osman Selçuk Özer, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Başkanvekili Osman Gölcük, Cumhuriyet gazetesi yazarları Orhan Bursalı, Hayriye Özlem Yüzak, Gamze Akdemir, Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Yeni Kuşak Köy Enstilüler Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, STK temsilcileri ve çok sayıda yurttaş.

Seçici kurul, toplam 250 yapıt üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda 6 dalda 7 yapıtı ödüle layık gördü. Öykü dalında 64, roman dalında 58, şiir dalında 47, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 23, fotoğraf dalında 34 olmak üzere toplam 250 yapıtın değerlendirildiği 80. Yunus Nadi Ödülleri’ni “Roman” dalında Abdullah Ataşçı, “Öykü” dalında Kemal Gündüzalp ve Neşe Koçak, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Turan Akıncı ve Cemil Baskın, “Karikatür” dalında Nuhsal Işın, “Şiir” dalında Nilay Özer kazandı.

“CUMHURİYET, CESUR, TUTARLI VE DİRENÇLİ YAYIN ÇİZGİSİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTEDİR”

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, törende yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu baskıcı ve zorlu dönemde de gazetemiz yazarları, yöneticileri ve tüm çalışanlarıyla birlikte ülkemizin yeniden özgürlükçü günlerine kavuşması, Cumhuriyet ilkelerinin hayata geçirilmesi ve demokrasinin kökleşmesi için cesur, tutarlı ve dirençli yayın çizgisini kararlılıkla sürdürmektedir. Kurucumuz Yunus Nadi Abalıoğlu anısına 1946 yılından bu yana verilen bu ödüller, bugüne dek kültür ve sanat dünyasının çok sayıda saygın ismini onurlandırmış, ülkemizin aydınlanma sürecine önemli katkılarda bulunmuştur. Seçici kurullarımız öykü, roman, şiir, sosyal bilimler araştırması, karikatür ve fotoğraf dallarında toplam 250 yapıtı değerlendirdi, 6 dalda 7 yapıtı ödüle layık gördü. Ödül alan tüm sanatçılarımızı, yazarlarımızı ve kültür insanlarımızı içtenlikle kutluyorum.

Gazetemiz Cumhuriyet, ağır ekonomik ve siyasal baskılara rağmen ayakta kalma mücadelesini sürdürüyor. Bu nedenle Cumhuriyet okurlarına, Atatürkçülere ve Cumhuriyet devrimlerinden yana tüm kurum ve kuruluşlara bir imece çağrısı yaptık. 101 yıllık bu çınarın yaşaması ve geleceğe daha cesur adımlarla ilerleyebilmesi için desteğinizi bekliyoruz. Çünkü bağımsızlık, vazgeçemeyeceğimiz bir değerdir."

"BU TOPRAKLARDAN ÇIKAN BÖYLE BİR DEĞERİ UNUTTURMAMAK, BİZLER İÇİN BİR SORUMLULUKTUR"

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan da 80. Yunus Nadi Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"Yunus Nadi Abalıoğlu, Türk basınının mihenk taşlarından biridir. Sansürün yoğun olduğu bir dönemde başladığı gazetecilikte, Yenigün ve ardından Cumhuriyet Gazetesi’ni kurarak halkın haber alma hakkı için ömrünü adamıştır.

Muğla Seydiler’de doğmuş olan Yunus Nadi Abalıoğlu’nun adını bu tür etkinliklerle yaşatmak bizim için çok kıymetli. Bu topraklardan çıkan böyle bir değeri unutturmamak, bizler için bir sorumluluktur. Yunus Nadi, Zihni Derin gibi değerlerimizi yalnızca belli etkinliklerde değil, eğitim alanında da çocuklarımıza anlatmalıyız. Onların fikirleri ve emekleri, bu şehrin kimliğini oluşturan temel dinamiklerdir. Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Muğla Büyükşehir Belediyemize ve Menteşe Belediyemize teşekkür ediyorum.”

"KALEM SUSTURULMAYA ÇALIŞILDIKÇA HAKİKAT DAHA GÜR BİR SESLE ORTAYA ÇIKAR"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise Yunus Nadi’nin memleketinde bu ödül törenine ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyduklarını belirtti. Aras, şunları söyledi:

"1984’ten bu yana aralıksız devam eden festivalimiz hem Muğla’nın hem de ülkemizin kültür hayatı açısından çok önemli bir etkinlik. Bu yıl festivalimizi, Yunus Nadi Ödül Töreni gibi anlamlı bir etkinlikle taçlandırıyoruz. Cumhuriyet, 101 yıllık geçmişiyle laiklik, demokrasi ve özgürlük ilkelerini savunarak çağdaşlaşmanın öncüsü olmuştur. Bu vizyon, Atatürk’ün yakın dostu Yunus Nadi’nin öngörüsüyle şekillenmiştir. Kalem susturulmaya çalışıldıkça hakikat daha gür bir sesle ortaya çıkar. Basın özgürlüğünü korumak ve güçlendirmek, demokrasimizi ve yarınlara olan inancımızı güçlendirmek demektir.

“CUMHURİYETE BORCUMUZ VAR”

Basın özgürlüğü mücadelesinde kaybettiğimiz Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy ve Onat Kutlar başta olmak üzere tüm değerli Cumhuriyet yazarlarını saygıyla anıyorum. Bir cumhuriyet kadını, cumhuriyete borcu olan bir belediye başkanı ve bir cumhuriyet okuru olarak şunu kalpten söylüyorum: İki Cumhuriyet var; biri devletimiz, diğeri gazetemiz. Her ikisine de sahip çıkmak boynumuzun borcu.”

“BİZ HER ZAMAN EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA VE BU TÖRENİ GÜÇLENDİRMEYE HAZIRIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da ödüllerin Muğla’da verilmesinin hem Yunus Nadi’ye hem Cumhuriyetin değerlerine duyulan vefanın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk İstanbul ziyaretinde Cumhuriyet Gazetesi’ni ziyaret ettiklerini belirten Başkan Aras, “Ali Sirmen büyüğümüzü kaybettikten sonra da yine bir ziyaret esnasında Sayın Alev Coşkun ve Işık Bey'le yaptığımız istişarede, Yunus Nadi’nin memleketinde bu ödüllerin verilmesinin uygun olup olmayacağını sorduk. 28 yıldır İstanbul’da düzenlenen bu töreni Yunus Nadi’nin sokaklarına, yani Muğla’ya taşıyarak bizleri onurlandırdılar. Bu bizim için çok büyük bir kazanım oldu. Bundan sonraki yıllarda da bu töreni daha da büyüterek devam ettirmeyi istiyoruz. Elbette Cumhuriyet gazetesinin değerli yöneticileri takdir ederse, biz her zaman ev sahipliği yapmaya ve bu töreni güçlendirmeye hazırız” dedi.