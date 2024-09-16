%80’ini balık kolajeninin oluşturduğu yeni takviye ürün, raflardaki yerini aldı

İyi ve sağlıklı yaşam trendleri değişiyor, tüketiciler tercihlerini artık takviye gıdalardan yana kullanıyor. Özellikle de geçtiğimiz yıldan bu yana %4,8 büyüyerek 2024’te 1,4 milyar dolarlık pazara ulaşan balık kolajeni öne çıkıyor. Son yıllarda eczane, kozmetik, tıp gibi sektörlerin ortak potansiyel alanına dönüşen balık kolajenleri, yara iyileşmesi cilt problemleri ve kemik güçlendirilmesi gibi faydalarıyla ana tüketim tercihlerine giriyor. Aksuvital’in bünyesindeki Shiffa Home’un %80 oranında balık kolajeni içeren yeni takviye ürünlerini tanıttıkları 7 Eylül’deki lansmana katılan İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, katılımcılara balık kolajenin avantajlarını sundu.

İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, “Son yıllarda sağlık ve güzellik dünyasında sıklıkla karşımıza çıkan balık kolajeninin vücudumuz için oldukça değerli bir besin takviyesi olduğunu biliyoruz. Balık derisinden elde edilen bu doğal protein, ciltten genel vücut sağlığına kadar birçok olumlu etki barındırıyor. Shiffa Home da yeni ürünüyle vücuttaki kolajen üretimini destekliyor ve kullanıcıları sağlıklı bir yaşama davet ediyor” dedi.

“Balık kolajeni, diğerlerine kıyasla 1,5 kat daha fazla biyoyararlanım sağlıyor”

Balık kolajeninin diğer kolajenlere göre 1,5 kat daha fazla biyoyararlanım sağladığını söyleyen İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, “Shiffa Home’un yeni balık kolajeni ürünü, C vitamini, L-arjinin, hyaluronik asit, çinko, glutatyon, taurin, D3 ve K2 vitamini içeren bir şekilde özel olarak geliştirildi. %80 oranında balık kolajeni barındıran ürün, vücuttaki yüksek emilim özelliğiyle öne çıkıyor. Uzman ekiplerle birlikte hijyenik ve modern tesislerde üretilen bu takviye ürün, cilt, kas, kemik, tendon, eklem ve bağ dokuların yapımını ve onarımını destekliyor. Hücre içi oksidatif dengeyi koruyan temel bir antioksidan olan glutatyon sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Takviyedeki C vitamini, yara iyileşmesini hızlandırıyor, cildin onarımına katkıda bulunuyor. Yapılan birçok araştırmada proteinlerin yapısını oluşturan 20 aminoasitten biri olan arginin takviyelerinin ciltteki yaraların iyileşmesi üzerindeki etkisini olumlu yönde değerlendiriyor. Öyle ki balık kolajeni, cilt hidrasyonu ve elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Vücutta oksidatif DNA hasarını önemli ölçüde azaltmaya olumlu etki ediyor.”

“Yarısından fazlası TÜBİTAK tarafından onaylanan 42 projeye imza attık”

36 yıllık tecrübeleriyle gıda ve gıda takviyeleri alanlarında yaklaşık 400 çeşit ürünlerinin olduğuna dikkat çeken Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunis Aksu, “Ürünlerimizi tüketicilere yüksek kalite standartlarında sunuyoruz. Uluslararası alanda kabul gören ve endüstri standardı olan GMP (İyi Üretim Uygulamaları) belgesini gururla taşıyoruz. Yalnızca ülkemizde değil, Ortadoğu başta olmak üzere 5 kıtaya ihraç ediyoruz. Dünya markası olma yolunda hızla ilerlerken, gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Gıda takviyesi alanında Türkiye’nin bir ilk olan Ar-Ge merkezimizle şu ana kadar yarısından fazlası TÜBİTAK tarafından onaylanan 42 projeye imza attık. Yılda 40 bin analiz gerçekleştiriyor ve sağlıklı formülleri bir araya getiriyoruz. Gelecek dönemde de aynı süratle ve azimle çalışmayı sürdüreceği” ifadelerini kullandı.