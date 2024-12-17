80’li yıllara damgasını vurmuştu! Harika Avcı'dan kötü haber... Polisler kapıyı kırarak eve girdi

80’li yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, bir süredir maddi sıkıntılar yaşıyor.

MADDİ SIKINTILAR YAŞIYOR

Onur Akay ünlü oyuncunun hayatına dair yeni bilgileri paylaştı. Akay "Harika Hanım maalesef kendisini eve kapattı, sadece uyuyor ve adeta ölümünü bekliyor. Geçtiğimiz sene görüntülendiğinde, biliyorsunuz dernekler tarafından ödenen kirasının 6 aydır ödenmediği iddiasını reddeden Harika Avcı, ağabeyinin de hayatta olduğunu söylemişti. Ancak hayattaki tek yakını ağabeyi Ahmet Önengil’i kaybetmiş. Vefat ettiğini öğrendiğim Ahmet Önengil, kız kardeşi Harika Avcı’nın kötü niyetli kişilerin hedefi olabileceğini iddia etmiş ve Avcı’ya 2007 yılında vesayet davası açmıştı" dedi.

KİRASINI ÖDEYEMİYOR

Akay, Avcı'nın alkole devam ettiği için yardım alamadığını da iddia etti.

Onur Akay, "Maalesef dernekler alkole devam ettiği için kirasını ödemekten vazgeçmiş ve Avcı kirasını ödemekte zorlanıyor, doğru düzgün alışveriş bile yapamıyor. Oturduğu evin sahibi uzun süre kendisinden haber alamayınca polislerle kapısına gitmiş. Ancak kapı açılmayınca kapıyı kırmışlar.

" YATAK ODASINDAN ÇIĞLIKLAR ATTI"

Kapı kırılınca da çığlıklar atmaya başlayan Harika Avcı’nın evde olduğunu fark etmişler. Yatak odasındaki yatağında yattığını öğrenen polisler içeriye girmemişler.

Etraftaki kişilerin ısrarı ile evin sahibi gitmek üzereyken kırılan kapıyı yaptırmış.

Etrafında oturan çok sayıda kişi ile iletişime girdim. Kendisini eve kapatan Harika Avcı’nın zor durumda olduğunu, evinden çöp bile atılmadığını, çok nadir alışveriş yapıldığını söylüyorlar. Benim etrafımda ise Harika Avcı’ya yardım etmek isteyen çok sayıda ünlü isim var. Bir kez daha kendisine bu satırlardan seslenmek istiyorum. Harika Hanım kabul ederseniz sizinle iletişime geçmek istiyorlar."

HARİKA AVCI KİMDİR?

Bir zamanların popüler ismi Harika Avcı özel hayatı, filmleri ve olaylı yaşamı ile en merak edilen ünlüler arasında.

Annesinin adı Sabriye Ocak. İlk okulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bıraktı. 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesi ile birlikte çalışmaya başladı.

Nermin Ocak (Harika Avcı) bir gün annesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda geziniyor. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül de tesadüfen oradan geçiyor. Ahmet Bey, bu çok beğendiği genç kızın yolunu keser ve onun sekreteri olması için teklif eder. Nermin fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi eder.

Kısa bir zaman sonra "gazinocu Nuri bey" gazinosunun reklam işleri için bir gün reklam ajansına telefon eder. Telefona çıkan sekreter Nermin'e, "Senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim" der.

Nuri Bey de, tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e iş teklif etmekte hiç tereddüt etmez. Birkaç gün sonra Nermin, gazinocu Nuri'yle tanıştırılır. Bir hafta sonra ismi gazinonun neon ışıklı tabelasında yer alır. Nermin artık Harika Avcı olur.