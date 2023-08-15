81 bin euroluk Rolex saat hediye etti. Suudi gazeteci Fabinho'ya verdi. Ha muzu çok bulmuşsun ha euroyu

İngiliz ekibi Liverpool'dan, Suudi Arabistan Pro A takımı Al Ittihad'a transfer olan Fabinho, büyük bir hediye aldı.

Al Raed maçının ardından Suudi gazeteci Ibrahim Al-Faryan, dünyaca ünlü bir markaya ait kol saatini Fabinho’ya hediye etti.

O anlar sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasında yer aldı.

Fabinho, yaklaşık 2.5 milyon TL değerinde olan hediyeyi gülümseyerek kabul ettiği anda yere düşürdü. Brezilyalı yıldız, sonrasında gazeteci Ibrahim Al-Faryan'a teşekkür ederek stattan ayrıldı.