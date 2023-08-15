81 bin euroluk Rolex saat hediye etti. Suudi gazeteci Fabinho'ya verdi. Ha muzu çok bulmuşsun ha euroyu

Liverpool'dan Suudi Arabistan takımlarından Al Ittıhad'a transfer olan Fabinho, maç sonu ilginç bir hediye aldı. Gazeteci Ibrahim Al-Faryan Brezilyalı yıldıza 2.5 milyon TL değerinde Rolex marka saat hediye etti.

81 bin euroluk Rolex saat hediye etti. Suudi gazeteci Fabinho'ya verdi. Ha muzu çok bulmuşsun ha euroyu

İngiliz ekibi Liverpool'dan, Suudi Arabistan Pro A takımı Al Ittihad'a transfer olan Fabinho, büyük bir hediye aldı.

Al Raed maçının ardından Suudi gazeteci Ibrahim Al-Faryan, dünyaca ünlü bir markaya ait kol saatini Fabinho’ya hediye etti.

O anlar sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasında yer aldı.

Fabinho, yaklaşık 2.5 milyon TL değerinde olan hediyeyi gülümseyerek kabul ettiği anda yere düşürdü. Brezilyalı yıldız, sonrasında gazeteci Ibrahim Al-Faryan'a teşekkür ederek stattan ayrıldı.

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