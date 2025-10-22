Sanırım Bahçelinin kafa gene fena karışmış, bir il ile koskoca bir devleti birbirine karıştırmış ve grup toplantısında çıkıp “81 Düzce'den sonra 82'nin Kıbrıs olması hayat memat konusu olmuştur.” Demiş

Yahu sayın Bahçeli plaka numaraları illere verilir 01 Adana, 06 Ankara, 34 İstanbul, 35 İzmir, 81 Düzce gibi koskoca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine il muamelesi yapıp plaka numarası atamak hiç olur mu?

Daha önce de, Kıbrısta yapılan seçim sonuçları belli olur olmaz konuşan MHP Genel Başkanı Tatar'ın yenilgisine sert şekilde itiraz etmiş ve seçimlerin geçersiz sayılmasını istemişti.

Bahçeli çıkıp, "KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Önce şunu söyleyeyim: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olduğunu iddia ve kabul eden bir Türk Milliyetçisinin en başta bu devlete ve bu devletin egemenlik hak ve özgürlüklerine saygı duyması gerekir.

Sonuçta senin saygı duymadığın bir şeye başka kim, nasıl saygı duyar?

Bağımsız bir devlet olmayı bırak gel seni ilhak edeyim demek en başta bu devlete ve bu devletin egemenlik haklarına saygısızlık değil midir?

Şimdi Bahçelinin ne dediğini bir kenara bırakıp işin aslına, astarına gelelim, malum 1974’e kadar bir Kıbrıs Cumhuriyeti vardı.

Yakın tarihi geçmişe baktığımızda Kıbrıs bir Britanya kolonisi iken 16 Ağustos 1960 tarihinde Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı ve 1961 yılında İngiliz Milletler Topluluğu'na katıldı. Birleşik Krallık sadece, Ağrotur ve Dikelya adlı adanın %3'üne tekabül gelen askerî üsleri uhdesinde tuttu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan'ın garantörlüğü altında Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar ortaklığında kurulmuştu.

1970'li yılların başlarında Yunanistan'ı kontrol eden askerî cunta yönetimi, II. Makarios'un tutumları ve Enosis yolunda ilerleme olmamasından dolayı memnun değildi. Cunta, 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği'ne emir vererek bu birliğin komutanının görevinden alınmasını ve adanın kontrolünü Yunan subayların bulunduğu bu birliğin almasını istedi.

Birlik aynı gün Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nı bastı ve II. Makarios devrildi. Nikos Sampson’un yeni hükûmetin cumhurbaşkanı olduğu ilan edildi. Her ne kadar darbe yapılmış olsa da Kıbrıs Yunanistan ile birleşmedi, Kıbrıs'ın bağımsızlığı devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti, gerçekleştirilen bu darbe nedeniyle Zürih ve Londra Antlaşması'nın IV. maddesine istinaden gerçekleştirdiğini savunarak Kıbrıs Harekâtı'na girişti.

20 Temmuz 1974'te Başbakan Bülent Ecevit’in emriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıktı.

Harekâtın ilk aşaması Yunanistan hükûmetinin desteğiyle yapılan 15 Temmuz 1974 darbesinin ardından düzenlenmişti. 14 Ağustos günü başlatılan harekâtın ikinci aşaması ile Kuzey Lefkoşa da dâhil olmak üzere adanın yaklaşık yüzde 37'sinin Türk kontrolüne geçmesiyle sonuçlandı.

Türkiye Cumhuriyeti o gün bu gündür Kıbrıs Barış Harekâtının, Zürih ve Londra Antlaşmalarına istinaden düzenlendiğini savunmaktadır.

Fakat Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bu harekâtı bir işgal olarak değerlendirmektedir. De facto olarak kuzey ve güney olarak iki ayrı parçaya bölünmesine rağmen de jure olarak Kıbrıs Cumhuriyeti tüm adanın hakimidir.

Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler tarafından Birleşmiş Milletler'in bir parçası ve adanın tek meşru yönetimi olarak kabul edilmektedir.

Türkiye bu güne kadar ilhaka niyetli bir işgal gücü olduğu iddialarını hep reddetmiş daimi olarak adada işlenen suçlara ve devrilen meşru hükümete karşı garantörlük hakkını kullandığını savunmuştur.

Adada iki toplum arasındaki sorunların demokratik ve hukuki yöntemler ile çözülmesi, bir uzlaşmaya varılması durumunda her şeyin eski haline döneceğini söylemiştir.

Şimdi Bahçeli’nin çıkıp “Kıbrıs’ı ilhak edelim” demesi öncelikle Türkiye’nin neredeyse yarım yüzyıldır sürdürdüğü bu tezi boşa çıkarmaktadır ve emin olun bu çok ama çok tehlikelidir. Diğer yandan ise bağımsız ve egemen bir devlet olarak gördüğümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliğine de saygısızlıktır.