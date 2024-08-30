81 ilde 12 milyon avro hibe desteği. Bakan Yumaklı duyurdu

Kaynak: AA
81 ilde 12 milyon avro hibe desteği. Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ildeki girişimcilere toplam 12 milyon avro hibe sağlayacak olan "IPARD III Programı Beşinci Çağrı İlanı"nın yayımlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarım ve kırsal kalkınmada ülkenin gücüne güç katmaya devam ettiklerini belirten Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

“Başvuru sahiplerimizin projelerinin ön hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri amacıyla bu yıl ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlamıştık. IPARD III Beşinci Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte, IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi tamamlanmış oldu. Böylelikle bu yıl içerisinde toplam 251 milyon avroluk IPARD III hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemiz tarımına ve kırsal kalkınmasına güç katacak girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun.”

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