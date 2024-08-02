81 ilde bütün emekliler için geçerli. SGK'dan dev indirim kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
81 ilde bütün emekliler için geçerli. SGK'dan dev indirim kararı

SGK harekete geçti. Türkiye'nin 81 ilinde bütün emekliler için geçerli oldu.

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