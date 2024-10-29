81 ilde Cumhuriyet coşkusu. Atam izindeyiz

81 ilde Cumhuriyet coşkusu. Atam izindeyiz
Düzenleme: Kaynak: AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı yurt genelinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

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Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk;

Bugün bizlere emanetiniz olan, milletimizin en büyük eseri aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz.

Bu gurur günümüzde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın, kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz.

Milli Mücadelenin, Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

Ruhun şad olsun."

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İSTANBUL

Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi.

Vali Davut Gül, törende katılımcıların tebrikleri kabul etti.

Törene, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bazı milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı.

Programın ardından protokoldekiler Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ve geçişine katılmak üzere Vatan Caddesi’ne doğru yola çıktı.

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VAN

Van'da "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.

Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan bisikletseverler, İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir araya geldi.

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İskele ve Kale Yolu caddelerini kullanan yaklaşık 50 katılımcı, Eski Van Şehri'ne kadar pedal çevirdi.

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durgun, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bir araya geldiklerini söyledi.

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Toplumsal dayanışmayı teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşamı desteklemeyi amaçladıklarını belirten Durgun, "Bu anlamlı günde birlik ve beraberlik adına bir araya geldik. Aynı zamanda farkındalık olsun istiyoruz. Etkinliğimize yaklaşık 50 bisikletsever katıldı. Destek veren herkese teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

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Topluluk üyesi Derya Esen ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

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Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için her hafta bisiklet turu düzenlediklerini anlatan Esen, "Bugün de günün anlam ve önemi kapsamında bir araya geldik. Bu tür etkinlikler sayesinde hem sosyalleşiyor hem de kentin doğal güzelliklerini keşfediyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

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KONYA

Feritpaşa Caddesi'nde düzenlenen törende Vali İbrahim Akın. Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay araç üzerinde, tören alanına gelen vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Akın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Türk milletinin varoluş destanı olan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü milletçe kutlamanın onur ve mutluluğunun yaşandığını vurguladı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde var olma mücadelesi veren milletin, bağımsızlık sancağını sonsuza kadar dalgalandırma kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

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"29 Ekim, yedi düvele karşı koymuş milletimizin tarihindeki dönüm noktalarından biri. O günün şartlarında, düşmanın gücüne karşı inanç ve güven zırhını kuşanan milletimiz, sadece topraklarımızı değil, milli onurumuzu da savunmuş ve bu mücadelesini zaferle taçlandırmıştır. Sevgili gençler, büyük Atatürk, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve yaşatma görevini siz gençlere emanet etmiştir. Sizler ülkemizin en büyük gücü ve enerji kaynağısınız. Gençlerimizin, kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizin gelişimine katkıda bulunacaklarına inancımız tamdır. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve geçen hafta TUSAŞ'a yapılan hain terör eyleminde şahadete eren şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet'in kuruluşunda emek veren ecdadımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Geçit törenin ardından öğrenciler şiir okudu.

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AKSARAY

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda ki kutlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

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Törende, Aksaray Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri gösteri yaptı.

Halk oyunları gösterisinin sergilendiği törende, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Geçit törenin ardından Vali Kumbuzoğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle program sona erdi.

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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da törenler, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Anıtpark önünde devam eden programda, Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ve Belediye Başkanı Burcu Köksal, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yiğitbaşı, 101 yıl önce olduğu gibi aynı inancı ve iradeyi taşıyarak, bu büyük emaneti geleceğe taşımanın sorumluluğunu hissettiklerini söyledi.

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Yiğitbaşı, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini zayıflatmaya yönelik çabalar içinde olanlara karşı, tam bir asırdır dimdik duran vatan evlatlarımızı, Çanakkale'den Sakarya'ya, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a kadar her cephede kahramanca mücadele eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, kahramanlık türküleri, mehter takımı gösterisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Biziz" konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri ve geçit töreniyle sona erdi.

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KARAMAN

Karaman'da kutlamalar Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin katılımıyla Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğrencilerinin bando yürüyüşüyle başladı.

Ardından, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Çiçekli, Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile vatandaşların bayramını kutladı.

Çiçekli, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun en büyük göstergesi olan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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Program, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterileri, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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AZERBAYCAN

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

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Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirdi.

Şehitlik anı defterini imzalayan Bağcı, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Bağcı ve beraberindekiler, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi

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Büyükelçi Bağcı, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene de katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende, iki ülkenin milli marşları okundu.

Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Oratoryosu'nu seslendirdiği program, ilk ve ortaokul öğrencilerinin seslendirdiği müzik eserleri ve dans gösterileriyle devam etti.

Büyükelçi Bağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okulda gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

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GAZİANTEP

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ın tören birliklerini selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Çeber, Cumhuriyet'in önemini anlattı.

Tören, jandarma komando birliğinin gösterisi ve güvenlik birimlerinin geçidiyle sonlandı.

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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Vali Hasan Şıldak'ın konuştuğu törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, resmi geçit yapıldı.

Etkinlikler kapsamında bir grup ellerinde Türk bayrağı ile Göbeklitepe’ye yürüyüş gerçekleştirdi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıç polisleri ise batık şehir Halfeti'de su altında Türk bayrağı açtı.

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MALATYA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Caddesi'nde beraberindeki 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile tören birliklerini ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu.

Protokol üyelerine çocuklar tarafından manşetinde "Cumhuriyet"in ilan edilmesini anlatan gazete dağıtıldı.

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Vali Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlayan, aziz milletin büyük bir iman gücüyle sürdürdüğü Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanması ile 29 Ekim 1923’te kurulduğunu hatırlatan Yavuz, şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes toprakların, bugünün çocuklarına yalnızca bir miras değil, büyük bir sorumluluk da bıraktığını vurguladı.

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Çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törene MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 7. Anajet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol'un konuşma yaptığı törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından yapılan tören geçişiyle sona erdi.

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KİLİS

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Tahir Şahin, törende Cumhuriyetin 101 yıl önce bugün kurulduğunu anımsatarak, "29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı büyük bir miras, özgürlüğümüzün ve ulusal egemenliğimizin simgesidir." dedi.

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Öğrencilerin gösterilerinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçitle son buldu.

Törene Belediye Başkanı Hakan Bilecen, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Doğu ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer'in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki etkinliklerle devam etti.

Vali Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, askeri araçtan halkı selamladı.

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Yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Vali Ünlüer, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin ortak eseri olduğunu ifade etti.

Ünlüer, "Ülkemiz, aziz milletimiz için olduğu kadar, dünyanın mazlum ve mağdurları için de bir umut ışığı olarak doğmuş ve bu fonksiyonunu artan bir şekilde devam ettirmektedir." diye konuştu.

Jandarma ve polis özel harekat görevlilerince çeşitli gösterilerin yapıldığı kutlama etkinliği, geçit töreniyle sona erdi.

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Törene AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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KIRIKKALE

Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki tören, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkan Ahmet Önal'ın halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Makas, törendeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 101. yıl dönümünün büyük bir coşku, sevinç ve gururla kutlandığını söyledi.

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Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği törende, öğrenciler şiir okudu, drama gösterisi sunuldu.

Protokol üyeleri, şehit ve gazi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Tören geçidi sırasında dönemin kıyafetlerini giyen bir anaokulu öğrencisi, "yazıyor, yazıyor" şeklinde seslenerek Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini Vali Makas'a verdi.

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SİVAS

Sivas'taki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkanı Adem Uzun, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

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İlköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli ile halk oyunu ekibi gösteri sundu.

AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, il protokolü ve vatandaşların katıldığı program, tören geçidiyle son buldu.

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KAYSERİ

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Törende, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Takımı ve lise öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Erciyes Dağı'na gerçekleştirilen ve zirvede açılan Türk bayrağının Vali Çiçek'e takdim edildiği tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından geçit töreni ile sona erdi.

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KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği'nde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Cezmi Özay ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Demiryürek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kırşehir Belediyesi mehter takımının konser verdiği törende, öğrenciler şiir okudu, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bandosu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Program, tören geçidiyle sona erdi.

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NEVŞEHİR

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ile Garnizon Komutanı Hava Kıdemli Albay Hasan Şimşek, halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Fidan, Türk milletinin İstiklal Savaşı ile tarihin rotasını değiştirip, Cumhuriyet'i kurduğuna dikkati çekti.

Halk oyunları ekibinin sahne aldığı ve öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitim alan "nefes" adlı köpek ve eğitmeninin gösterisi izlendi.

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NİĞDE

Niğde'deki törenler, Vali Cahit Çelik'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Merkez Spor Salonu'nda devam eden törende, Vali Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir halkın bayramını kutladı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne ulaşmanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar ile öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Program, tören geçidinin ardından sona erdi.

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YOZGAT

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Vali Mehmet Ali Özkan konuşma yaptı.

Törende, öğrenciler şiir okudu, komandolar gösteri sundu.

Halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisinin ardından tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi.

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İZMİR

Kutlama programı Valilik'teki tebrikat töreni ile başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Elban, Özsert ve Tugay, tören aracından vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Elban, törendeki konuşmasında Türk milletinin Anadolu'da bağımsız ve hür yaşadığını söyledi.

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Cumhuriyetin önemini anlatan Elban, "Bizim için cumhuriyet çok önemli. Cumhuriyet bizim kalkınmamızın, gelişmemizin ve demokrasimizin temelidir. Cumhuriyet milletimiz için başka anlamı da ifade eder. Cumhuriyeti vatan, bayrak, devlet gibi kutsal kabul ediyoruz. Cumhuriyet bizim özgürlüğümüzün sembolüdür, vatanımızın tapusudur, devletimizin bağımsızlığının tüm dünyaya ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunduğu, ritim, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu törende, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program geçit töreni ile sona erdi.

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AYDIN

Aydın İstasyon Meydanı'ndaki törende Aydın Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker askeri araç üzerinden vatandaşları selamladı.

Canbolat, törendeki konuşmasında 29 Ekim 1923'ün binlerce yıllık şanlı tarihin en kudretli günlerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün bu büyük günün 101'inci yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Canbolat, günün önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

Halk oyunları gösterilerinden sonra komandolar tüfekli gösteri yaptı.

Geçit töreni ile tamamlanan programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz da katıldı.

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DENİZLİ

Denizli'de Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutan Vekili İstihkam Albay Asil Çam, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Coşkun, yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in kuruluşunu büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idarenin cumhuriyet olduğunu kaydeden Coşkun, Cumhuriyet'in, Türk milletine bırakılmış en büyük miras olduğunu dile getirdi.

Törende halk oyunu ekipleri ve komandolar gösteri sundu.

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MANİSA

Manisa'da da kutlamalar, Vali Vahdettin Özkan ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı.

Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi.

Vali Özkan, Garnizon Komutanı Ege Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Özkan cumhuriyetin kazanımlarını anlattı.

Komandoların tüfekli gösteri yaptığı programda halk oyunları oynandı, şiirler okundu.

Tören, geçit töreniyle son buldu.

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UŞAK

Uşak'taki kutlamada, Valisi Naci Aktaş'ın valilik girişinde tebrikleri kabul etmesinin ardından 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki törene geçildi.

Aktaş, törendeki konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik üzerine kurulduğunu belirterek, "Bu değerler milletimizin en büyük dayanağıdır. Hep birlikte omuz omuza, dün olduğu gibi bugün de ortak bir gelecek uğruna el birliğiyle çalışarak cumhuriyetimizi daha da güçlü kılmak bizlerin elindedir." dedi.

Öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu. Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan gösteride 101 kişilik ekip, halk oyunu gösterisi gerçekleştirdi.

Program, tören geçişiyle sona erdi. Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak da motosikletiyle tören geçişine katılarak gösteri yaptı.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da katıldı.

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