81 ilde düzensiz göç uygulaması

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 839 düzensiz göçmen yakalandığını, 2'si yabancı uyruklu 17 organizatörün gözaltına alındığını duyurdu.

81 ilde düzensiz göç uygulaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, 'Huzur 2023/4' uygulaması yapıldı. 311 bin 34 personel ve 8 bin 904 ekip ile 6 bin 663 noktada çalışma gerçekleştirildi. Uygulamada; 5 bin 26 metruk bina, 9 bin 473 umuma açık yer, 404 terminal ve 3 bin 507 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 410 yer kontrol edildi. 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 17 organizatör gözaltına alındı, 839 düzensiz göçmen yakalandı.

Uygulama sırasında 31'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 776 aranan kişi tespit edildi. 357'si yabancı uyruklu ve 83'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 440 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca; 45 mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda görev yapan personeli tebrik etti.

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(Kaynak: DHA)

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