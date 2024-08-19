81 ilde eş zamanlı operasyon. Binlercesi yakalandı

Aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Çember-21’ operasyonu yapıldı. 5 gündür yapılan operasyonda aranan binlerce şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 yıldır aranan 4 bin 555 şahıs, 5-10 yıldır aranan 19 şahıs ve 10 yıldan daha uzun süredir aranan 17 şahsın yakalandığı duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin cinsel suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, adam öldürme ve terör gibi suçlardan arandığını duyurdu.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda ve kimlik kontrollerinde yakalandıkları öğrenildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: