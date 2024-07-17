81 ilde tüm emeklilere ücretsiz. Emekliler artık tek kuruş ödemeyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
81 ilde tüm emeklilere ücretsiz. Emekliler artık tek kuruş ödemeyecek

SSK, Bağ-Kur ve diğer tüm emekliler için müjdeli bir haber SGK'dan geldi.

Son Haberler
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı Gündem
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı
Bungalov tatili faciaya dönüştü Gündem
Bungalov tatili faciaya dönüştü
15 bin balya saman yandı Yerel Haberler
15 bin balya saman yandı
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu Gündem
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek Otomotiv
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek
Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı Yerel Haberler
Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı
Bodrum'a "Resilient Lady" ile binlerce turist geldi Ekonomi
Bodrum'a "Resilient Lady" ile binlerce turist geldi