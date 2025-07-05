81 ilde vakıf camilerinde aşure ikramı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye genelindeki 81 ilde yer alan Vakıf Camilerinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Cuma namazı çıkışı yapılan ikramlar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında, Bursa'da Emir Sultan Camii'nde, Sakarya'da Orhan Camii'nde, Bilecik'te Orhangazi Camii'nde ve Yalova'da Rüstem Paşa Camii'nde aşure kazanları kaynadı. Cuma namazının ardından cami cemaatine ikram edilen aşure, vakıf geleneğinin yaşatılması açısından büyük anlam taşıdı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Aşure dağıtımı sırasında yapılan dualarda, toplumsal dayanışmanın artması ve Muharrem ayının bereketinin paylaşılması dilekleri dile getirildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayı etkinliklerine katkı ve desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve Vakıflar Genel Müdürü Sayın Sinan Aksu'ya teşekkürlerini sundu.

Etkinliklerle hem vakıf kültürünün sürdürülebilirliğine katkı sağlandığı hem de toplumsal birlik ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği belirtildi.