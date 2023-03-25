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Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve kumar uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamalarda, 62 kişi gözaltına alındı, aranan 673 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 18:16
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81 ilde yasa dışı bahis ve kumar uygulaması

Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve kumar uygulaması yapıldı
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(AA) Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde, "kumar, tombala, oyun makineleri" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik ülke genelinde 12 bin 986 ekip, 43 bin 556 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Yasa dışı bahis uygulamasında, yasa dışı bahis oynatan 6 iş yerindeki 49 kişi hakkında adli işlem, 26 kişi hakkında idari işlem ve para cezası uygulanırken, 33 kişi gözaltına alındı, aranan 323 kişi yakalandı.

76 UMUMA AÇIK İŞ YERİ VE DERNEĞE İDARİ İŞLEM YAPILDI

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise kontrol edilen 15 bin 64 iş yeri ile deniz araçları ve 446 dernekte 29 kişi gözaltına alındı, aranan 350 kişi yakalandı. 87 kişi hakkında adli işlem, 217 kişi hakkında da idari işlem uygulandı. 76 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı, 27 iş yeri kapatıldı.

Uygulamalarda 2 av tüfeği, 3 tabanca, 10 mermi, 19 kumar/oyun makinesi, 5 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ve kumar materyali ele geçirildi.

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