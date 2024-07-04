81 ilde yeni uygulama. Satışı resmen yasaklandı

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81 ilde yeni uygulama. Satışı resmen yasaklandı

Milyonlarca altın yatırımcısını ilgilendiriyor. Dikkat yeni uygulama devrede bu altının satışı yasaklandı. İşte ayrıntılar...

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