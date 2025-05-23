81 ildeki emekliler için güzel haber! Bedava oldu

Emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Konyaaltı Belediyesi, bu yeni uygulamayla onların sosyal hayata katılımlarını desteklemeyi ve bütçelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Özellikle günümüz ekonomik koşullarında zorlanan emekliler için bu tür destekler büyük önem taşıyor.

Halk TV'deki habere göre; Konyaaltı Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Emekli Kart" projesi, emekli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu özel kart sahipleri, belediyenin iş birliği yaptığı çok sayıda işletmede, restoranlardan marketlere, giyim mağazalarından çeşitli hizmet sektörlerine kadar geniş bir yelpazede özel indirimlerden faydalanabilecekler. Hangi işletmelerin bu projeye dahil olduğu ve uygulanacak indirim oranları ise Konyaaltı Belediyesi'nin resmi web sitesi ve ilçedeki Emekli Kahveleri aracılığıyla emekli vatandaşlara duyurulacak.

Projenin en dikkat çekici avantajlarından biri ise Konyaaltı Belediyesi'ne ait Emekli Kahveleri'nde kart sahiplerine ücretsiz çay ikramı yapılacak olması. Emekli vatandaşlar, bu kahvelerde sosyalleşirken ve keyifli vakit geçirirken aynı zamanda ücretsiz çaylarını yudumlayabilecekler.

"Emekli Kart"tan yararlanmak isteyen emekli vatandaşların ise belirli şartları taşıması gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin Konyaaltı ilçesinde ikamet ediyor olması şartı aranırken, emekliliklerini belgeleyen evraklar (emekli maaşı belgesi veya emeklilik kimliği) ile birlikte belediyenin belirlediği başvuru noktalarına ya da doğrudan Emekli Kahveleri'ne başvurmaları yeterli olacak.

KONYAALTI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Antalya iline bağlı bir ilçe olan Konyaaltı, Batı Akdeniz'in önemli turizm ve yaşam merkezlerinden biridir. Özellikle aynı adı taşıyan ünlü plajıyla bilinen Konyaaltı, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktasıdır.

Coğrafi Konum ve Genel Özellikler: Konyaaltı, Antalya ilinin batısında yer alır ve güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. Kuzey doğudan Kumluca ve Korkuteli ilçeleri, kuzeyden Döşemealtı ve Kepez ilçeleri, doğudan Muratpaşa İlçesi ile komşudur. Antalya limanı ve Antalya Havalimanı'na yaklaşık 20 km uzaklıktadır. Beydağları'nın bir kısmı, Boğaçayı ve Çandır Çayı da ilçe sınırları içindedir. İlçeye bağlı Sıçan Adası da bulunmaktadır. 2022 yılı sonu itibarıyla nüfusu 204.795'tir ve 10 köy ile 29 mahallesi vardır. Bölgenin antik çağdaki adı "Olbia" olup, Likya sınırları içerisinde yer almaktaydı.

Ekonomi: Konyaaltı'nın ekonomik ve ticari faaliyetleri büyük ölçüde turizm sektörü ve buna bağlı gelişen hizmet sektörüne dayanmaktadır. Bölgedeki tatil köyleri ve oteller önemli sayıda istihdam sağlamaktadır. Turizmden sonra ise narenciye ve seracılık başta olmak üzere tarım ve hayvancılık faaliyetleri ekonomide yer tutar.