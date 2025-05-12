81 ildeki ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kiralama işlemlerinde yeni dönem

Kira sözleşmeleri artık E-Devlet üzerinden emlakçılar aracılığıyla da yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlattığı dijitalleşme çalışmaları kapsamında, tapu sisteminden yetki alan emlak danışmanları, resmi olarak kira kontratı düzenleyip barkodlu belge oluşturabilecekler. Bu yeni düzenleme ile kira süreçlerindeki dolandırıcılığın azaltılması ve ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kasım 2024'te tamamlanan ilk aşamada, sadece mülk sahibi bireyler E-Devlet üzerinden dijital kira sözleşmesi oluşturabiliyordu. Ancak yapılan yeni düzenlemeyle, Tapu ve Kadastro Entegrasyonlu Dijital Belgelendirme (TEDB) Başkanı Hakan Akçam'ın duyurduğu üzere, emlak danışmanları da bu sisteme dahil edildi.

Emlakçılara Resmi Yetki Verildi

Mevcut sistemde, mülk sahipleri E-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden sözleşme hazırlayıp kiracının onayına sunuyordu. Oluşturulan bu sözleşmelere zaman damgalı barkodlu belgeler ekleniyor ve doğrulama işlemleri de yine E-Devlet üzerinden yapılabiliyordu. Ancak emlakçıların bu sürecin dışında kalması, uygulamada bazı eksikliklere yol açıyordu.

TEDB Başkanı Hakan Akçam, yapılan yeni düzenlemeyle bu eksikliğin giderildiğini belirterek, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden mülk sahipleri emlakçılara yetki verebilecek. Böylece emlak danışmanı, sözleşmeyi kiracıya dijital ortamda iletip barkodlu belgeyi oluşturabilecek. Bu adım, emlakçıların mesleğini dijital ortamda resmi şekilde icra etmesine olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

Hedef: Zorunlu Hale Gelmesi ve Uyuşmazlıkların Önlenmesi

Akçam, kira sözleşmelerinin gelecekte E-Devlet üzerinden yapılmasının zorunlu hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, bu sistemin kiracı güvenilirliği, mesken süresi ve kira artış oranı gibi önemli bilgilerin Bakanlık tarafından sağlıklı bir şekilde tespit edilmesini sağlayacağını dile getirdi.

Ayrıca Borçlar Kanunu'ndaki kefilin ıslak imza zorunluluğuna ilişkin dijital çözümler üzerinde de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sistem zorunlu hale geldiğinde, kira sözleşmelerinden kaynaklanan birçok anlaşmazlığın önüne geçilmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesi bekleniyor. Bu yeni dönemle birlikte, kira süreçlerinin daha şeffaf, güvenli ve kolay bir hale gelmesi amaçlanıyor.