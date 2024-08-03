81 ildeki tüm emeklilere ücretsiz resmen bedava oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
81 ildeki tüm emeklilere ücretsiz resmen bedava oldu

SSK, Bağ-Kur ve diğer tüm emekliler için SGK'dan sevindirecek haber geldi.

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