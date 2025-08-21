81 ildeki zincir marketlere 'Cumhur Reyonu' geliyor. Gerçekleşirse dar gelirli rahat nefes alabilecek

Türkiye’de yüksek enflasyonun dar gelirli üzerindeki yükünü hafifletmek için yeni bir adım atılıyor. 55 binden fazla şubesi bulunan zincir marketlerde “Cumhur Reyonu” kurulacak. Devlet tarafından sağlanacak temel gıda ürünleri, maliyetine yakın fiyatlarla satılacak. 81 ilde sabit fiyat politikasıyla uygulanacak proje, gıda enflasyonunu dizginlemeyi hedefliyor.

Yıllık gıda enflasyonunun yüzde 27,95’e ulaşması, vatandaşın alım gücünü zorlarken, bu modelle un, şeker, yağ, bakliyat ve sebze-meyve gibi 100-150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanacak. Proje kapsamında marketlerin yüzde 10-15’lik alanında oluşturulacak reyonlar, devlet depolarından ürün tedarik edecek. Aracılar devre dışı bırakılarak maliyetler düşürülecek, gerekirse devlet sübvansiyonuyla fiyatlar daha da aşağı çekilecek.

Marketler sembolik kâr elde ederken, denetimler devlet elemanlarınca yapılacak. Büyük şehirlerde ve bölgelerde kurulacak depolar, pazar esnafı ve yemek fabrikalarına da ürün sağlayacak. Böylece özel marketler fiyat rekabetine zorlanacak, dar gelirlinin gıda güvenliği artacak. Uzmanlar, projenin başarısının tedarik zincirinin aksamaması ve marketlerin tam uyumuna bağlı olduğunu belirtiyor.

Kamu, özel sektör ve STK iş birliğiyle sürdürülebilirlik sağlanırsa, gıda enflasyonunda kısa ve orta vadede düşüş bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun gıda sepetinde yüzde 24,97 paya sahip ürünlerde fiyat istikrarı, vatandaşın bütçesine rahatlama getirecek. Ayrıca, modelin yaygınlaşması için firmalara teşvikler planlanıyor.

Eczane modeline benzer şekilde ülke genelinde tek fiyat uygulaması, vatandaşın temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştıracak. Proje, devletin piyasada “altıncı büyük market” olarak yer almasını sağlayacak.