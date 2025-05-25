81 ile yayılan dev hizmetin kapsamı genişletiliyor: Bakan açıkladı

Dijitallaşma artık hayatımızın her noktasına dahil olmaya başladı bu kapsamda bakanlık kiracılar ve ev sahiplerine yönelik kira sözleşmelerinin daha güvenilir bir hale gelmesi maksadıyla e-Devlet üzerinden sözleşme hazırlanmasına yönelik fazını 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşların hizmetine sundu.

Bu fazla taşınmaz sahibi gerçek kişiler e-Devlet kapısındaki kira sözleşmesi işlemleri bölümü üzerinden hazırlanarak, sözleşmenin kiracı ve varsa kefil tarafından e-Devlet kapısı üzerinden onaylanması sağlanıyor.



Uygulamanın ise 9 Mayıs tarihi itibarıyla geçildi bu kapsamda emlak danışmanlar ve yetkilendirilen kişilerde sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi/hissedar, kiracı ve varsa kefil) onayına sunma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Kullanıma sunulan bu hizmetle birlikte hem vatandaşlar hem de emlak işletmelerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlandı. Öte yandan vatandaşlar bu hizmet kapsamında doğrulanmış ve şeffaf bilgilere de anında erişim sağlayabiliyor.

Hizmet Türkiye genelindeki 81 ilin tamamında kullanılabiliyor. Hizmet kapsamında 20 bin 979 onaylandı. Bütün vatandaşların bu hizmetten kolaylıkla yararlanabilmesi için de ekranlar kullanıcı dostu olarak tasarlandı.



Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların erişimine açılan "Kira Sözleşmesi İşlemleri" uygulamasını, vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında devreye aldıklarını belirtti.

Hizmetin, yerli yazılımcılar ve yüzde yüz iç kaynaklarla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Şimşek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

"Hizmetle kamuya ek mali yük de oluşturulmadı. Uygulama, vatandaşların bu hizmetten faydalanması için ek maliyete katlanmasına gerek olmayacak şekilde kurgulandı. Hizmet kalitesini artırmak için ekiplerimiz arka planda çalışmaya devam ediyor. Bu hizmeti, tüzel kişileri de kavrayacak şekilde genişletmek için çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımız, genişletilen kapsamıyla e-Devlet Kapısı'nda kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilir."

