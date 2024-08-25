81 ili tek nefeste sayan matematik hocası şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
81 ili tek nefeste sayan matematik hocası şaşırttı

Matematik öğretmeni Barış Gökdemir, karşılaştığı bir vatandaşın ricasını kırmayarak 81 ili tek nefeste ezbere saydı.

Matematik öğretmeni Barış Gökdemir, karşılaştığı bir vatandaşın ricasını geri çevirmeyerek etkileyici bir performansa imza attı. Gökdemir, Türkiye’nin 81 ilini tek nefeste ezbere sayarak çevredeki vatandaşları adeta büyüledi. Öğretmen Gökdemir, bu yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bir alışveriş sırasında Gökdemir’le karşılaşan bir vatandaş, onun 81 ili ezbere sayma konusundaki ününü duymuş ve ondan bu yeteneğini sergilemesini istemişti. Gökdemir, bu ricayı kırmayarak kısa sürede tüm illeri tek nefeste saydı.

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