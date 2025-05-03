81 ilin itfaiyecileri Malatya'da!

Kaynak: İHA
81 ilin itfaiyecileri Malatya'da!

Türkiye İtfaiyeciler Birliği Derneği'nin (TİBDER) Malatya'da düzenlediği İtfaiye İstişare ve Ekipman Toplantısı'na katılan KBB İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Türkiye genelindeki tüm itfaiye teşkilatlarını bir araya getiren "İtfaiye İstişare ve Ekipman Toplantısı" Malatya'da gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında itfaiye teşkilatlarının kapasite gelişimi, mevzuat değişikliği ihtiyacı, afet ve acil durum yönetimi hususları yer aldı. İtfaiye teşkilatının toplum açısından büyük öneme sahip olduğunun vurgulandığı programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da katıldı.

Programda ayrıca Tüm İtfaiyeciler Birliği 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Başkanlığa Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal seçildi. Bal, TBMM Bolu Kartalkaya yangınını araştırma komisyonuna yapılan sunum hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda itfaiyeciliğin sorunları ve çözümleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Programda deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlerde yapılan özverili çalışmalardan bahsedildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, itfaiye teşkilatlarının temsil edildiği Tüm İtfaiyeciler Birliği 14. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

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