81 İlinde Tüm ATM'lerde Geçerli Olacak: Bankalar Harekete Geçti

Bankalar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için harekete geçti. Ramazan Bayramı sonrasında 81 ildeki tüm ATM'lerde günlük para çekme limitlerinde değişiklik yapılması planlanıyor.

Sözcü'deki habere göre; Artan enflasyon nedeniyle nakit kullanımında yaşanan zorluklar, bankaların ATM limitlerini artırma yönünde harekete geçmesine neden oldu. Merkez Bankası’nın yeni banknot basmaması, büyük tutarda nakit çekimlerini zorlaştırırken, bu sorunu çözmek için 81 ilde tüm ATM’lerde para çekme limitlerinin yükseltilmesi kararı alındı.

TÜM ATM'LERDE GEÇERLİ OLACAK

Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte yeni mağduriyetlerin önüne geçmek için yapılan bu düzenleme, vatandaşların ATM’lerden daha yüksek tutarda para çekebilmesine olanak sağlayacak.

ATM'DE PARA ÇEKME LİMİTLERİ DEĞİŞİYOR

Yılın başında güncellenmeyen ATM para çekme limitleri, enflasyon karşısında yetersiz kalmıştı. Mevcut durumda birçok özel banka, günlük nakit çekim limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında tutarken, yeni düzenleme ile bu sınırın 15 bin TL ve 20 bin TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor. QR kod kullanarak yapılan para çekme işlemlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

Fotoğraflar: AA