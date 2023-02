81. saatte gelen mucize. 70 yaşındaki adam enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Son gelen rakam can kaybı: 14 bin 14 oldu!

Depremin 4'üncü gününde mucizeler gelmeye devam ediyor.

70 yaşındaki Abdullah İnal, Malatya’da enkaz altından sağ çıkarıldı.

O anlar tv100 canlı yayınına an be an yansıdı.

TV100 Muhabiri Ebru Balıkçı, "Evet şu anda 70 yaşındaki Abdullah İnal bulunmuş olduğu enkazdan çıkartıldı. Şu an bir mucizeyi yine ekranlara getiriyoruz. Çok şükür bir canımız daha kurtuldu. 80 saatin ardından hayata tutundu." dedi.

