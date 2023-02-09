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81. saatte gelen mucize. 70 yaşındaki adam enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin 4'üncü gününde mucizeler gelmeye devam ediyor. 70 yaşındaki Abdullah İnal, Malatya’da enkaz altından sağ çıkarıldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 13:46
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81. saatte gelen mucize

81. saatte gelen mucize. 70 yaşındaki adam enkazdan sağ çıkarıldı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Son gelen rakam can kaybı: 14 bin 14 oldu!

Depremin 4'üncü gününde mucizeler gelmeye devam ediyor.

70 yaşındaki Abdullah İnal, Malatya’da enkaz altından sağ çıkarıldı.

O anlar tv100 canlı yayınına an be an yansıdı.

TV100 Muhabiri Ebru Balıkçı, "Evet şu anda 70 yaşındaki Abdullah İnal bulunmuş olduğu enkazdan çıkartıldı. Şu an bir mucizeyi yine ekranlara getiriyoruz. Çok şükür bir canımız daha kurtuldu. 80 saatin ardından hayata tutundu." dedi.

DEPREMİN ARDINDAN YÜREK SIZLATAN FOTOĞRAFLAR

 

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