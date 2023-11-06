81 yaşında, omuz proteziyle sağlığına kavuştu

Bingöl Devlet Hastanesi’nde omuz ekleminde kireçlenme ve eklemi hareket ettiren kaslarında yırtık tespit edilen Kumriye Tekingündüz (81), burada ilk kez yapılan omuz protezi tedavisiyle sağlığına kavuştu.

KAYNAK: DHA
81 yaşında, omuz proteziyle sağlığına kavuştu

​Kentte yaşayan Kumriye Tekingündüz, omuz eklemindeki kireçlenme nedeniyle hastaneye başvurdu. Tekingündüz’e, yapılan tetkiklerinde ‘omuz ekleminde kireçlenme’ ve ‘eklemi hareket ettiren kaslarda yırtık’ teşhisi konuldu. Tekingündüz, hastanede ilk kez uygulanan omuz protezi ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Kadir İsmail Dere, “Protez ameliyatları sıklıkla diz ve kalça eklemindeki kireçlenmeye bağlı gerçekleştiren ameliyatlardır. Ancak bu eklemler dışında daha az olarak da diğer eklemlerde protez ameliyatı yapılabilmektedir. Bu hafta ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hastamıza omuz ekleminde kireçlenme ve eklemi hareket ettiren kaslarda onarılamayacak düzeyde yırtık olması nedeniyle ameliyat önerdik. Gerekli hazırlıkları tamamlandıktan sonra ameliyatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik” dedi.

‘ÇEVRE İLLERE SEVKLERİ AZALTMAYA ÇABALIYORUZ’

Ameliyat sonrası Kumriye Tekingündüz'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başhekim Uzm. Dr. Samet Tatlı, hastanede bu tür operasyonların artarak gerçekleştiğini ifade ederek, “Göreve başladığımız günden bu yana hastalarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri burada sunarak çevre illere sevkleri azaltmaya çabalıyoruz. Bu kapsamda poliklinik sayılarımız, uzman sayılarımız artarken özellikli ameliyatlar için de her türlü imkanı sağlamaya özen gösteriyoruz. Her geçen gün gelişen bir hastane olmayı amaçlıyoruz. Bu tür ameliyatların artarak devam edeceğini umuyor bir kez daha doktorumuza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hastamıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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