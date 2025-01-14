81 yaşındaki adamın organları başkalarına umut oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
81 yaşındaki adamın organları başkalarına umut oldu

81 yaşındaki Bekir Erzen, beyin kanaması sonucu 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ancak, organ bağışı sayesinde üç hastaya yeni bir yaşam şansı sundu.

6 Ocak'ta evinde fenalaşan Bekir Erzen, Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Erzen, Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Burada 7 gün süren yoğun müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi'nin yaptığı görüşmeler sonucunda, ailesi organ bağışına onay verdi.

İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonla, Bekir Erzen'in karaciğeri ve iki böbreği alındı ve İzmir'de organ bekleyen hastalara gönderildi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, alınan organların üç hastaya yeni bir yaşam imkanı sağlayacağını belirterek, organ bağışının önemine dikkat çekti. Öztürk, "Bazı hastalıkların tedavisi sadece organ nakli ile mümkün. Organ bağışı, özellikle kadavradan nakillerin artmasına katkı sağlar ve organ bekleyen hastalar yeni yaşamlarına tutunurlar. Sağlık çalışanları olarak organ bağışının artması için ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz. Vefatı sonrası organ bekleyen hastaya umut olan Bekir Erzen'e Allah'tan rahmet, organ bağışında bulunan ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

81 yaşındaki adamın organları başkalarına umut oldu

Son Haberler
Yusuf Güney bu kez tarih verdi! Kıyamet açıklaması dalga konusu oldu
Yusuf Güney bu kez tarih verdi! Kıyamet açıklaması dalga konusu oldu
Isparta’da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu. Savcılığa başvuruldu
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu. Savcılığa başvuruldu
80 bin buzağıdan 5 milyar TL gelir bekleniyor
80 bin buzağıdan 5 milyar TL gelir bekleniyor
Elon Musk, TikTok'u satın almaya hazırlanıyor
Elon Musk, TikTok'u satın almaya hazırlanıyor