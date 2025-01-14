81 yaşındaki adamın organları başkalarına umut oldu

6 Ocak'ta evinde fenalaşan Bekir Erzen, Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Erzen, Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Burada 7 gün süren yoğun müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi'nin yaptığı görüşmeler sonucunda, ailesi organ bağışına onay verdi.

İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonla, Bekir Erzen'in karaciğeri ve iki böbreği alındı ve İzmir'de organ bekleyen hastalara gönderildi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, alınan organların üç hastaya yeni bir yaşam imkanı sağlayacağını belirterek, organ bağışının önemine dikkat çekti. Öztürk, "Bazı hastalıkların tedavisi sadece organ nakli ile mümkün. Organ bağışı, özellikle kadavradan nakillerin artmasına katkı sağlar ve organ bekleyen hastalar yeni yaşamlarına tutunurlar. Sağlık çalışanları olarak organ bağışının artması için ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz. Vefatı sonrası organ bekleyen hastaya umut olan Bekir Erzen'e Allah'tan rahmet, organ bağışında bulunan ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.