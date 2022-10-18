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82 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza anı kamerada

Antalya’nın Serik ilçesinde park etmek istediği aracının kontrolünü kaybeden 82 yaşındaki sürücü, kaldırıma çıkıp sahibi olduğu restorana daldı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 23:53
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82 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza anı kamerada

82 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza anı kamerada
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Aracın kontrolünü sağlayamayan kadın, yolun karşısına geçip başka bir iş yerine çarptı. 3 kişinin yaraladığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Zülfiye Y. (82) aracını evinin önüne park etmek istedi. Fren yerine gaza basan kadın sürücü bir anda otomobilin kontrolünü kaybedip kaldırıma çıktı.

Pide restoranında dışarda oturan müşterilere çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü bu kez de yolun diğer tarafında bulunan bir başka restorana daldı. Kazada sürücü ile birlikte masada bulunan müşterilerden 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Zülfiye Y. ile ismi belirlenemeyen diğer yaralılar Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan aracın doğal gaz hattına çarpması sonucu gaz kaçağı meydana geldi ve ekipler tedbir amaçlı gazı kesti.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 2 yaşındaki bir çocuğun kazada yere düştüğü ve babasının tarafından yerden alınması görüntülere yansıdı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Restoran sahibi Selçuk Şaşmaz, "Ben pide pişirirken bir araç bizim dükkana doğru geldi. Kendisi dükkan sahibi olur. O anda dışarıda oturanlar vardı. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaralılar var. Kaldırımdan geldi arabalara motorlara vurarak karşıya geçti. Masada oturanlar vardı bebeğe vurdu ama Allah’tan bir şey olmadı. Burnu bile kanamadı ucuz kurtuldu çok şükür" diye konuştu.

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