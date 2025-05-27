82 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Bağlar Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmalarıyla, hakkında ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan kesinleşmiş 82 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Taşkın Şam, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Firari hükümlünün Türkiye'nin tüm illerinde toplamda 157 suç kaydının olduğu, sosyal medya hesaplarından ulaştığı 300’den fazla mağduru sahte ev ve araç ilanlarıyla dolandırdığı, yakalanmamak için öğrenci evlerinde kaldığı ve 2 yıldır arandığı öğrenildi. Şam’ın, ayrıca mağdurlarından bir kadınla da evlilik yaptığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şam, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.