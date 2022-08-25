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Arkalarında ABD emperyalizmi var demişti: Doğu Perinçek imam hatiplilere de el verdi

Gülşen’in imam hatipliler ile ilgili söylediği sözlerin ardından başlatılan linç kampanyasına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Perinçek yaptığı paylaşımda, “İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz.” dedi. Perinçek'in bu paylaşımının ardından akıllara 4 sene önce yaptığı bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:23
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:49
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​​​​​​​Daha önce imam hatipleri yerden yere vuran Doğu Perinçek'ten flaş çıkış

Arkalarında ABD emperyalizmi var demişti: Doğu Perinçek imam hatiplilere de el verdi
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Gülşen’in imam hatipliler ile ilgili söylediği sözlerin ardından başlatılan linç kampanyasına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Perinçek yaptığı paylaşımda, “İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz.” dedi.

Ünlü sanatçı Gülşen’in konserinde sarf ettiği, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadeleri tepkiye neden olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatırken ünlü sanatçıya bazı siyasiler tepki gösterdi.

DOĞU PERİNÇEK’TEN GÜLŞEN’E TEPKİ

Son olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Perinçek, “İmam Hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır.” derken, “İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DENİZLİ’DE ESKORTLARA GİDEN İMAMLARI NEDEN KONUŞMUYORUZ?”

Twitter’da bir kullanıcı Perinçek’in tvitine yanıt vererek, “Sevgili imam hatip mezunları; bir devlet memurunun 180 milyon dolarlık serveti nasıl elde ettiğini, Ağrı AKP Merkez İlçe Başkanı olan Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven’in ahlaksız görüntülerini, Denizli'de eskortlara giden imamları neden konuşmuyoruz?” sorusunu yöneltti.

AYNI PERİNÇEK: “İMAM HATİP LİSELERİ ABD PROJESİ!”

Öte yandan Perinçek’in 2018’de imam hatip liseleriyle ilgili attığı tvit yeniden gündem oldu. İmam hatip okullarının yaygınlaştırılmasını Türkiye’nin önüne koyan, ABD emperyalizmi olduğunu iddia eden Perinçek, “1971 ve 1980 askerî darbeleri, Yeşil Kuşak Projesi kapsamında imam hatip okullarına hız verdi. AKP iktidarı, Amerikancı darbelerin yolunda ilerleyerek, İmam Hatip Okullarını yaygınlaştırdı.” İfadelerini kullanmıştı.

yenicaggazetesi.com.tr

 

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Mehmet Metin
25.08.2022 16:31
Bu şahsın TC'ye daha fala zarar vermesinin önüne geçebilmek için acilen bir hastanenin psikiyatri kliniğinde gözetim altına alınarak tedavi edilmesinde fayda var.  
 
HASAN HÜSEYİN
25.08.2022 16:05
Bir vatandaş yazmış ben onu adam sanırdım Kardeş o kadar çok adam kılığında Adamlıktan yoksun var ki  
 
Tekin Ertürk
25.08.2022 15:59
Yüz seksen derece dönen biri. Vatan Partisi eşittir AKP. Ben onu "ADAM" sanmıştım.  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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