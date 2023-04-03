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​​Dut pekmezi kansızlığa iyi gelir mi

Dut pekmezi karbonhidratlardan dolayı yoğun enerji içeriğine sahip olan bir pekmez türü. Peki, kansızlığıa iyi geldiği bilgisi doğru mu?. İşte o sornun yanıtı…

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 11:38
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​​Dut pekmezi kansızlığa iyi gelir

​​Dut pekmezi kansızlığa iyi gelir mi
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Mineral bakımında oldukça zengin olan bu pekmezin, hem çocuklarda hem emzirenler annelerde, hem de gebelerde bio yararlılığı fazla. Demir, çinko ve magnezyum gibi birçok minareli bol miktarda içerir. Konsantre olması bakımından tıpkı minarelli şuruplar gibi vucüda mineral bakımından destek vermekte.
Dut pekmezi kalori bakımından 100 gramında 300 kaloriye yakın bir kalori barındırmaktadır. Günde 2 yemek kaşığı aldığınızda hemen hemen 60 kalori alırsınız ve buda aslında 2 küp şeker kadar kalori demektir. Bu nedenle yetişkinlerde 2 yemek kaşığı dut pekmezini çocuklarda ise 2 tatlı kaşığı içilmesi önerilir.

DUT PEKMEZİNİN MUCİZEVİ FAYDALARI

Sporcular için enerji deposudur.

Bebeklerin büyümesinde ve gelişmesine yardımcı olur.

Çocukların zekâ gelişimi için dut pekmezi önerilmektedir.

Dut pekmezi ile gargara yapılırsa, ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkili oluyor.

Çocuklarda sıklıkla rastlanan bir çocuk hastalığı olan pamukçuk hastalığına karşı yaygın olarak kullanılır.

Mide hastalıklarında özellikle, ülser hastalığına karşı dut pekmezi çok iyi gelir.

Astım ve bronşit hastalıklarında faydalı.

Soğuğa ve soğuk algınlığına karşı dut pekmezi, vücut direncinizi arttırıcı özelliğe sahip.

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