​​İşte 19 vitamin içeren şifa kalkanı…

Pikan cevizi faydaları kadar fiyatıyla da son günlerde dikkat çekiyor.

İçeriğinde 19'dan fazla vitamini barındıran pikan cevizi fiyatıyla da gündemde hızla yerini aldı. Doyurucu ve besleyici özellikteki pikan cevizi ünlü isimlerin de diyet listelerinde tercih ediliyor. Atıştırmalık olarak kullanabileceğiniz ya da salata, kek tariflerine ekleyebileceğiniz pikan cevizi nedir, kilosu ne kadar ve faydaları neler? İşte pikan cevizi hakkında bilmeniz gerekenler…

Pikan cevizi fiyatı birçok çevirimiçi alışveriş sitesinde ve aktarda değişkenlik gösterebiliyor. Kuzey Meksika ve Güney Amerika'ya özgü bir tür hikori ağacından elde edilen bir cevizdir. Vitamin ve minerallerle dolu bir beslenme kaynağıdır. Dahası, çiğ cevizler kolesterol içermez, sodyum içermez ve karbonhidratları düşük. Zengin, tereyağlı aroması ve doğal tatlılığı ile lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalık.

FAYDALARI NELER?

Pikan cevizi, A vitamini, E vitamini, folik asit, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, birkaç B vitamini ve çinko dahil olmak üzere 19'dan fazla vitamin ve mineral içeriyor. Kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı oluyor. Kalp hastalığı riskini aşağıya çekiyor. Ve şu yararlarıyla tanınıyor:



“Doymamış yağlar makul miktarlarda yendiğinde toplam kan kolesterolü düşürerek koruyucu etkisi olabilir. Ayrıca çok az karbonhidrat içeren, kolesterol içermeyen ve doğal olarak sodyum içermeyen doğal, yüksek kaliteli bir protein kaynağı.

Cevizler da içeren omega-3 yağ ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir, artrit iltihabı azaltır.

Pikan cevizindeki magnezyum, kalsiyum, lif, E vitamini ve çinko da kuruyemişlere anti-inflamatuar özellikler verir.

Cevizlerde bulunan A vitamini, E vitamini ve çinko, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşabilmesi ve hasarı onarabilmesi için bağışıklık sisteminizi destekler. Cevizler ayrıca DNA'nızda kansere yol açabilecek değişikliklere karşı koruma sağlayabilen folat da sağlar. Vücudu Alzheimer hastalığı , Parkinson hastalığı ve kanserlere neden olan hücre hasarından korumaya yardımcı olabilir.”