83 ayrı suçtan aranan şahıs tutuklandı

Elde edilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekiplerince hakkında yakalama kararı çıkarılan şahıslara yönelik aramalar sürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 31 farklı suçtan toplam 36 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan S.G. isimli hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Hükümlünün, 83 ayrı suçtan suç kaydının olduğu öğrenildi.