83 milyon TL'lik büyük ikramiye bakın kime çıktı. İşte çıktığı iddia edilen hayali kişi

Kaynak: DHA
83 milyon TL'lik büyük ikramiye bakın kime çıktı. İşte çıktığı iddia edilen hayali kişi
Süper Loto çekilişinde 83 milyon TL’lik ikramiye Aydın’ın Germencik ilçesine çıktı. İşte detaylar..

Milli Piyango Süper Loto çekilişi 5 Mayıs'ta yapıldı. Çekilişte şanslı sayılar 22-24-26-27-30-59 oldu.

6 sayısı birden bilen tek bir kişi çıktı. O kişi de 83 milyon bin 784 liranın sahibi oldu.

Büyük ikramiyenin Aydın’ın Germencik ilçesinde Ortaklar Mahallesi’ndeki Minik Şans Oyunları Bayii'nde kuponu oynayan kişinin inşaat işçisi olduğu iddia edildi.

BAYİ SAHİBİ KONUŞTU

Bayi sahibi Tahsin Pehlivan 15 yıldır hizmet verdiklerini söyleyerek “Buranın yerlisiyim. İki ortağız.

Son büyük ikramiyeyi pazar günü Süper Loto'dan verdik. 83 milyon lira ihtiyacı olan birine çıktı" ifadelerini kullandı.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan bayi sahibi Pehlivan, 2021 yılında bir hafta arayla iki kez büyük ikramiye kazandırdıklarını söyledi.

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